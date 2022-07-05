Equinor потеряет 52 млн долларов в сутки из-за забастовки на месторождениях

Более полумиллиарда норвежских крон (52,1 миллиона долларов) за сутки потеряла компания Equinor (бывшая Statoil) из-за забастовки сотрудников. Об ущербе рассказали в Ассоциации работодателей нефтегазовой отрасли Норвегии.

По данным ассоциации, из-за единовременного закрытия семи месторождений ежедневные убытки составят 521 миллион норвежских крон, или 52,1 миллиона долларов, написал ТАСС.

Equinor является государственной энергокомпанией Норвегии. Бастующие сотрудники собрались остановить работы на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море. В среду, 6 июля, к ним намерены присоединиться работники еще трех месторождений.

В случае, если требования протестующих не выполнят, бастовать начнут сотрудники еще трех месторождений, сообщил «Коммерсант». По данным Reuters, уже к субботе забастовка работников нефтегазовой отрасли страны может привести к сокращению суточной добычи газа на 25%, а нефти — на 15%.