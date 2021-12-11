Епископ раскрыл детям правду о Санта-Клаусе и устроил скандал

В Италии епископ Антонио Стальяно рассказал правду о Санта-Клаусе. Он заявил, что его не существует, чем спровоцировал скандал.

Во время религиозного фестиваля священнослужитель выступал перед детьми. В своей речи он упомянул, что Санта-Клауса не существует, а его костюм придумала Coca-Cola ради рекламы, сообщил New York Post.

Ни детям, ни их родителям не понравилась эта точка зрения. Они пожаловались, и римско-католической епархии на Сицилии пришлось приносить публичные извинения.

«Мы, конечно, не должны разрушать детское воображение, но должны черпать из него хорошие примеры, положительные для жизни. Прежде всего от имени епископа я выражаю свое сожаление по поводу этого заявления, которое вызвало разочарование у самых маленьких, и хочу указать, что намерения епископа Антонио Стальяно были совершенно иными», — написал представитель епархии в своем Facebook.

Он отметил, что Стальяно пытался подчеркнуть истинное значение Рождества и историю святого Николая, епископа, который раздавал подарки бедным и подвергался гонениям со стороны римского императора. Представитель епархии добавил, что Санта-Клаус — это эффективный образ, демонстрирующий важность даяния, щедрости, деления. Но сейчас образ Санты напрямую связан с образом потребительской рекламы, и он побуждает людей покупать и покупать.