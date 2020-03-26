Эпидемиолог определил основные ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

«Все это слышали — 50 тысяч коек подготовлено по стране, в Москве многие стационары перепрофилируются. То есть всегда лучше готовиться к худшему, чем пропустить начало взрывного характера эпидемии. Значит нужно подготовить койки, аппаратуру и врачей. Этого может не быть, а может быть, но лучше подготовиться заранее», — пояснил Малышев.

Он подчеркнул, что Россия избегает итальянского «очень тяжелого» сценария.

«Мы видим несколько образцов распространения. Например, Италия, где за несколько дней поднялась заболеваемость. Они сделали очень большую ошибку — стали госпитализировать всех подряд, в то время, когда в госпитализации нуждаются всего 20%. А получилось, что вначале они все койки забили людьми в легкой форме. По приказу нашего департамента здравоохранения, лиц не пожилого возраста без тяжелых болезней с легкими формами протекания заболевания можно оставлять на лечение дома. А те 20%, в которые входят среднетяжелые и тяжелые случаи, будут лечить в стационарах», — добавил врач.

По мнению Малышева, приемлемые меры предприняли в Корее, Германии и Китае.