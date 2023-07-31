Мир 31 июля 2023, 14:38 Эпидемиолог Онищенко рассказал, что в Таиланде, Китае и Индии можно заразиться холерой

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Холерой можно заразиться не только в африканских странах, но и на отдыхе в Индии, Таиланде, Доминикане, Испании и США. Об этом ИА НСН сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Чаще всего человек заражается холерой через воду или при несоблюдении гигиенических требований. Возбудитель заболевания встречается также в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, Пакистане, Италии, Швеции.

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Онищенко добавил, что в таких странах как Конго, Монголия, Китай можно заразиться чумой. В Индонезии сейчас бушует лихорадка Денге, которая передается через укус комара.