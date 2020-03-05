Эпидемиолог не исключил вторую волну вспышки коронавируса в Китае

Жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Китае принесли свои результаты: число заражений снижается, КНР постепенно возвращается к привычной жизни. Но эпидемиолог Бен Коулинг считает, что радоваться пока рано. Страну может ждать вторая волна эпидемии.

«Китай уже сдержал первую волну (эпидемии нового коронавируса — прим. ред.) на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна», — заявил РИА «Новости» Коулинг, который возглавляет кафедру эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета.

По его словам, нет доказательств того, что характеристики COVID-2019 изменились с точки зрения передачи вируса и его серьезности.

Коулинг предположил, что в ближайшие недели новые вспышки заражения коронавирусом могут произойти еще в ряде стран. Он напомнил, что в основном COVID-2019 в Иран, Италию, Южную Корею (там сейчас находятся очаги эпидемии) завезли путешествовавшие в начале года по Китаю люди. Но ученый заметил, что они могли завести вирус и в другие государства.

«Если предположить, что инфекция распространяется с той же скоростью, с какой это происходило в Ухане, то всего горстка импортированных случаев заражения может привести к эпидемии с общим числом случаев около одной тысячи примерно через месяц», — заявил он.

Первый случай заболевания новым типом коронавируса зарегистрировали в конце декабря в китайском Ухане. После этого он быстро распространился по Китаю. Часть городов закрыли на карантин. При этом вирус попал и во многие другие страны. Сейчас число заболевших в мире превысило отметку в 95 тысяч человек.

Ранее стало известно, что у девяти находившихся на карантинном лайнере Diamond Princess россиян коронавирус не подтвердился.