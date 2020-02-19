Эпидемиолог назвал ужасающей ситуацию с коронавирусом на круизном лайнере в Японии. Там заперты россияне

На круизном лайнере Diamond Princess сложилась «ужасающая» ситуация. Японский врач-эпидемиолог Ивата Кэнтаро сравнил ее с происходящим в Африке во время вспышки лихорадки Эбола.

Профессор Университета Кобе попал на корабль от штаба по стихийным бедствиям. Минздрав просил его отказаться от поездки, но потом медика все же включили в состав бригады по оказанию медицинской помощи при стихийных бедствиях. Свой рассказ Кэнтаро опубликовал на YouTube.

«Люди с корабля обратились ко мне и сказали, что им страшно, что они боятся распространения инфекции. Вчера Минздрав разрешил мне [подняться на борт]», — поделился эпидемиолог в своем видеообращении.

Он признался, что опасался «недостаточных мер против распространения заражения». И визит на Diamond Princess лишь укрепил эти подозрения.

«То, что я увидел, было ужасно. <…> Никогда еще я не чувствовал страха. <…> Я понял: ничего удивительного, если я заражусь здесь коронавирусом», — сказал врач.

Он подчеркнул, что за 20-летнюю практику впервые испугался, хотя знает, как не заразиться самому и предотвратить распространение заболевания в пределах одного здания. Кэнтаро не боялся даже в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, но не на Diamond Princess.

Эпидемиолог пояснил, что на лайнере «перемешаны» зоны карантина. Непонятно, где опасно, а в каких отсеках можно спокойно находиться. Кроме того, по судну спокойно передвигаются разные люди — в защитных костюмах, масках и без них.

«Человек с температурой спокойно выходит из своей каюты и через весь лайнер идет в медпункт. И это обычное явление», — сказал Ивата Кэнтаро. Работающие на лайнере врачи, по его словам, полагают, что им не удастся избежать заражения.

В своем обращении он подчеркнул, что на лайнере «нет ни одного профессионала по инфекционным заболеваниям», который находился бы борту постоянно. Распоряжения отдают чиновники из Минздрава.

Сам Кэнтаро заявил, что после возвращения с Diamond Princess «изолировал сам себя». Он не намерен ходить на работу и встречаться с семьей. Врач заявил, что на лайнере «чудовищная ситуация по антиинфекционным мерам». В Пекине во время вспышки SARS в 2003 году положение дел было намного лучше.

«Это провал Японии, но если его скрывать, будет еще хуже», — сказал эпидемиолог, заключив, что в Иокогаме нужны иностранные специалисты.

Обращение Кэнтаро набрало за несколько дней более 970 тысяч просмотров. В среду Diamond Princess покинули первые 500 пассажиров. В порту лайнер стоял с 3 февраля, а карантин на нем официально объявили с 5 февраля. За две недели коронавирусом на судне заразились 542 человека.