Эпидемиолог назвал опасность «британской» мутации коронавируса

Новая мутация коронавируса опасна для детей. Об этом рассказала старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

Она отметила, что «британская» мутация коронавируса намного заразнее для молодого поколения. Ей с большей вероятностью могут дети и подростки заразиться в возрасте от 0 до 19 лет — у них повышается риск появления симптомов заболевания.

Гурдасани отметила, что это — «очень тревожные» новости, и призвала начинать действовать уже сейчас.

«Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», — предположила она.

Кроме того, эпидемиолог предположила, что новый штамм, который преобладает у детей, не пройдет и мимо взрослых. Он может перекинуться на них — тогда увеличится заболеваемость, что приведет новым смертям.