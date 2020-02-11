Эпидемиолог: коронавирус может заразить до 80% людей на Земле

Специалисты подсчитали, что каждый зараженный может передать коронавирус двум-трем другим людям. Таким образом, под угрозой оказывается от 60 до 80% населения Земли.

По мнению гонконгского профессора, на данный момент главных задач две. Одна заключается в том, чтобы выяснить масштабы эпидемии, а другая — в определении эффективности принятых КНР мер по сдерживанию коронавируса.

По данным издания, в конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, которую вызвал коронавирус 2019-nCoV. От него уже умерли более тысячи человек по всему миру.