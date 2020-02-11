Эпидемиолог: коронавирус может заразить до 80% людей на Земле
Ведущий гонконгский эпидемиолог Габриэль Лян предупредил, что эпидемия коронавируса может распространиться на две трети населения планеты. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ.
Специалисты подсчитали, что каждый зараженный может передать коронавирус двум-трем другим людям. Таким образом, под угрозой оказывается от 60 до 80% населения Земли.
По мнению гонконгского профессора, на данный момент главных задач две. Одна заключается в том, чтобы выяснить масштабы эпидемии, а другая — в определении эффективности принятых КНР мер по сдерживанию коронавируса.
По данным издания, в конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, которую вызвал коронавирус 2019-nCoV. От него уже умерли более тысячи человек по всему миру.