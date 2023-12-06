Мир 06 декабря 2023, 09:00 Эпидемия кори началась в Румынии Минздрав Румынии объявил эпидемию кори из-за 2 тысяч случаев заражения Медсестра готовится сделать прививку ребенку / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори, врачи зафиксировали почти 2 тысячи заражений вирусом в 29 уездах страны. Официальное заявление опубликовали на сайте ведомства.

В Минздраве Румынии подчеркнули, что рост заболеваемости корью вызывает тревогу. В связи с большим числом госпитализаций детей в инфекционные отделения больниц ведомство планирует снизить возрастной порог вакцинации.

Реклама

Обычно прививку от кори делают ребенку в 12 месяцев. Но в Минздраве Румынии полагают, что можно проводить вакцинацию детям в возрасте от 9 до 11 месяцев.

Сейчас вакцинация от кори первой дозой охватывает 78% детей, а второй — 62%. Румынские власти намерены повысить охват путем проведения разъяснительной работы среди родителей.

В конце ноября стало известно о вспышке детской пневмонии в Китае. Представители ВОЗ взяли ситуацию на контроль.