Американские ученые предупредили, что в этом году среди штаммов гриппа может доминировать гонконгский. Этот вариант не вошел в состав одобренной Всемирной организацией здравоохранения вакцины для данного региона. В связи с этим, как сообщили ученые, риск распространения штамма может быть действительно высоким.

Издание «Известия» обратилось за комментарием в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Там рассказали в ответ на запрос, что все вирусы гриппа, которые циркулируют сейчас, в том числе и вакцинные, относятся к одной и той же генетической группе. Это значит, что отличия между ними минимальные. Все имеющиеся прививки смогут защитить от тяжелого течения болезни в случае заражения.

В России грипп тоже активно распространяется. В Роспотребнадзоре информируют, что рост заболеваемости наблюдается во всех российских регионах. Тревогу начали бить и власти Евросоюза. В ЕС предупредили о том, что есть риск так называемой твиндемии. Речь идет об общей эпидемии коронавируса и гриппа.

В России и США уже разрабатывают вакцины, которые смогут защитить одновременно от обоих заболеваний. Но пока медики советуют поставить обе прививки, чтобы не допустить тяжелой болезни.