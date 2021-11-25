Энтомолог Янега рассказал о пчелах, которые едят мясо

Энтомолог Дуг Янега рассказал, что существуют пчелы, которые едят мясо. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Он объяснил, что это малоизвестная разновидность тропических пчел. У них есть зуб для откусывания мяса. Кроме того, их кишечник приспособлен для переваривания животной пищи.

Ученый предположил, что такие изменения произошли в результате конкуренции за нектар.

«Это единственные пчелы в мире, которые эволюционировали, чтобы питаться нектаром, не производимым растениями. И это довольно заметное изменение в пищевых привычках», — рассказал Янега.

Он уточнил, что мед у таких пчел все равно сладкий и съедобный. Мясо они хранят в ульях в течение двух недель. После этого они его съедают.

Ранее сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал об астероидах, которые могут быть опасны для нашей планеты.

По его словам, в 2029 году к Земле должен приблизиться астероид Апофис на расстояние около 30 тысячи километров. Существует опасность столкновения небесного тела с геостационарными спутниками.