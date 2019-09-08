  • Енот разгромил дом судьи в США. Животное не могли поймать почти сутки

    08 сентября 2019, 11:27

    Андрей Иванов

    Дикий енот в течение 20 часов терроризировал судью города Роузбад (штат Техас) Мэттью Райта. Животное пробралось в его дом и устроило настоящий погром. Поймать незваного гостя удалось с трудом.

    Райт обратился к своим подписчикам в Facebook с просьбой помочь ему с енотом. Райт рассказал, что валится с ног от усталости, хочет спать и не понимает, что ему делать.

    Пьяные еноты разгулялись по Оттаве

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    Судья вел текстовую трансляцию операции по поимке енота на своей странице в Facebook.

    «Я загнал его в угол и подготовил ловушку. Он решил вздремнуть. Поэтому я решил вздремнуть тоже», — писал Райт.

    В конце концов енота удалось перехитрить и он попался.

    «Теперь время драить и чинить комнату <…>Ковер и шторы сняты. Все остальное санировано и отправлено на очистку. Да, мама, я пользовался перчатками и маской», — подвел итоги лесного вторжения Райт.

    Ранее в столице Канады Оттаве жители заметили пьяных енотов — они шатались и еле передвигались лапами. Оказалось, что они действительно находились в состоянии алкогольного опьянения. Еноты наелись падалицы — переспевших фруктов, которые упали с деревьев и забродили.