Енот разгромил дом судьи в США. Животное не могли поймать почти сутки

Дикий енот в течение 20 часов терроризировал судью города Роузбад (штат Техас) Мэттью Райта. Животное пробралось в его дом и устроило настоящий погром. Поймать незваного гостя удалось с трудом.

Райт обратился к своим подписчикам в Facebook с просьбой помочь ему с енотом. Райт рассказал, что валится с ног от усталости, хочет спать и не понимает, что ему делать.

Пьяные еноты разгулялись по Оттаве Подробнее

Судья вел текстовую трансляцию операции по поимке енота на своей странице в Facebook.

«Я загнал его в угол и подготовил ловушку. Он решил вздремнуть. Поэтому я решил вздремнуть тоже», — писал Райт.

В конце концов енота удалось перехитрить и он попался.

«Теперь время драить и чинить комнату <…>Ковер и шторы сняты. Все остальное санировано и отправлено на очистку. Да, мама, я пользовался перчатками и маской», — подвел итоги лесного вторжения Райт.

Ранее в столице Канады Оттаве жители заметили пьяных енотов — они шатались и еле передвигались лапами. Оказалось, что они действительно находились в состоянии алкогольного опьянения. Еноты наелись падалицы — переспевших фруктов, которые упали с деревьев и забродили.