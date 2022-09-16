Энергоснабжение восстановили в Валуйках Белгородской области | 360°

Мир 16 сентября 2022, 05:49 Поделиться Telegram

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Viber Энергоснабжение восстановили в Валуйках Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: в Валуйках восстановлена подача электричества Pxhere.com

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В городе Валуйки Белгородской области восстановлена подача электричества. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйках полностью восстановлена подача электричества в социальные учреждения и жилые дома, кроме улицы Школьной. Здесь проводятся дополнительные оперативные мероприятия», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что с утра продолжат подомовой обход территории. Это поможет в выявлении всего масштаба разрушений.

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«С восстановлением домов и личного транспорта обязательно поможем всем жителям», — добавил губернатор Белгородской области.

В ночь на 16 сентября Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Валуйки. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один мирный житель. Еще двум пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

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