Энергоснабжение Украины предстоящей зимой поставили под вопрос | 360°

Мир 12 сентября 2022, 21:16 Поделиться Telegram

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Viber Энергоснабжение Украины предстоящей зимой поставили под вопрос Представитель генсека ООН Дюжаррик спрогнозировал нехватку энергии на Украине зимой РИА «Новости»

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ООН приступила к разработке по поддержке энергоснабжения жителей Украины предстоящей зимой. Нынешние условия свидетельствуют, что многие дома рискуют остаться без отопления. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Предстоящий холодный период, заметили в ООН, и проблемы с доступом к энергии большого количества домов на Украине приведут к серьезным последствиям.

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«Мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», — заявил Дюжаррик.

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Накануне в ряде областей Украины отключилось электричество. Без света остались Полтавская, Днепропетровская, Сумская и Одесская области. Это произошло на фоне отказа властей Киева принимать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции.

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