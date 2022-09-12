Энергоснабжение Украины предстоящей зимой поставили под вопрос | 360°

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Энергоснабжение Украины предстоящей зимой поставили под вопрос

Представитель генсека ООН Дюжаррик спрогнозировал нехватку энергии на Украине зимой

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ООН приступила к разработке по поддержке энергоснабжения жителей Украины предстоящей зимой. Нынешние условия свидетельствуют, что многие дома рискуют остаться без отопления. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Предстоящий холодный период, заметили в ООН, и проблемы с доступом к энергии большого количества домов на Украине приведут к серьезным последствиям.

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«Мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», — заявил Дюжаррик.

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Накануне в ряде областей Украины отключилось электричество. Без света остались Полтавская, Днепропетровская, Сумская и Одесская области. Это произошло на фоне отказа властей Киева принимать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции.

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