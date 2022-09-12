Энергоснабжение Украины предстоящей зимой поставили под вопрос | 360°

Все новости
Мир
12 сентября 2022, 21:52
Россия заменит постоянного представителя при Евросоюзе
Спецоперация
12 сентября 2022, 21:38
Конфликт на Украине призвали решить переговорами
Реклама
Происшествия
12 сентября 2022, 21:31
Группа «Ленинград» принесла соболезнования после смерти зрительницы на концерте
Эксклюзив
12 сентября 2022, 21:27
Неизвестный упал с яхты в московское водохранилище
Мир
12 сентября 2022, 21:25
Власти Молдавии способны подавить протесты в Гагаузии силой. До появления новой горячей точки остался один шаг
Мир
12 сентября 2022, 21:16
Энергоснабжение Украины предстоящей зимой поставили под вопрос
Общество
12 сентября 2022, 20:56
Россия сократила размер скидки на нефть Urals в два раза
Подмосковье
12 сентября 2022, 20:52
Оркестр волынщиков поздравил жителей Мытищ с Днем города
Мир
12 сентября 2022, 20:52
ООН выступила за продление сделки по вывозу зерна с Украины