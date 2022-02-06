Украину предупредили о последствиях тестового отключения от энергосистемы России

Власти Украины в феврале планируют провести тестовое включение Объединенной энергосистемы (ОЭС) от общей сети с Россией и Белоруссией. На такой эксперимент официальный Киев идет в условиях проблем на атомных и гидроэлектростанциях. На это указал колумнист РИА «Новости» Валерий Михайлов.

Он напомнил, что Украина планирует присоединиться к европейской энергосистеме ENTSO-E к 2023 году. Но если перед этим речь шла о том, что украинская ОЭС должна продемонстрировать возможность изолированной работы в течение года, то сейчас речь идет о нескольких днях тестирования.

Время для подобного эксперимента власти Украины выбрали не самое удачное. Отопительный сезон еще не закончился, запасы газа и угля подходят к концу, а вынужденные закупки электроэнергии у Белоруссии потребности не покрывают.

Кроме того, на минувшей неделе отключился первый блок Хмельницкой АЭС, на ремонте находится четвертый блок Запорожской АЭС. В этих условиях оператору ОЭС Украины пришлось срочно переключить на внутреннюю систему энергоблоки Бурштынской ТЭС, которая подключена к европейской системе.

Даже эта ситуация привела к тому, что на следующий день цена электроэнергии выросла выросла до 3,3 гривны (9,1 рубля) за киловатт, а запасы угля снизились на 7,9%.

Автор напомнил, что Украина пытается пойти по пути стран Прибалтики, которые хотели отключиться от России и Белоруссии уже давно. Но к этому процессу они готовились несколько лет, а также получали крупное финансирование от Евросоюза. Но окончательный разрыв они запланировали только в 2025 году. В отличие от Украины, которая пытается сделать все наскоком.

«Интересно, что Россия очень легко дала Украине добро на проведение эксперимента с физическим отключением своей ОЭС. Но еще интереснее — удастся ли Украине так же легко получить обратное разрешение на ее физическое подключение после завершения эксперимента», — поинтересовался автор материала.

О временном отключении энергетической системы Украины от России и Белоруссии в феврале сообщил на заседании Рады премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он заявил, что эксперимент покажет, как ОЭС Украины может пройти максимальные зимние нагрузки. По его словам, в целом работа энергосистемы стабильна, а в стране достаточно ресурсов, чтобы спокойно завершить отопительный сезон.