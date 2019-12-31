Энергосистема Украины станет европейской

Такое заявление Гончарук сделал в эфире телеканала «Украина 24».

Премьер-министр уточнил, что к 2023 году Украина превратит свою энергосистему в независимую. По его словам, для данного процесса уже подписали соответствующие документы. Незалежной осталось лишь «отрезаться от российской и белорусской сети».

«Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем», — заметил Гончарук.

Он убежден, что благодаря соединению с европейской сетью Украина станет получать доход от экспорта электроэнергии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает импортировать электроэнергию из России по двусторонним договорам. По мнению экспертов, это попытка успокоить недовольных граждан.