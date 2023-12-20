Мир 20 декабря 2023, 09:37 Энергорынок Украины оказался на грани катастрофы Депутат Рады Кучеренко: состояние энергорынка Украины вызывает тревогу РИА «Новости»

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Оценки энергетиков относительно состояния энергорынка Украины «вгоняют в ступор». Об этом заявил депутат Верховной рады, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. Его процитировало РИА «Новости».

После пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и «успехов» процесса евроинтеграции депутат решил привести пример. Он процитировал энергетика Юрия Сакву, который сообщил, что энергорынок республики уже на протяжении пяти лет идет в сторону «неконтролируемого финансового хаоса». В перспективе проблема может в целом разрушить «технологический процесс».

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Кучеренко подчеркнул, что подобная оценка энергетика отрицательная и тревожная. Он заметил, что верит Сакве больше, чем европейским и украинским чиновникам, которые говорят об «огромных успехах» реформы энергорынка.

«Оценкам Юрия Саквы <…> я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает — это вгоняет меня в ступор», — констатировал депутат.

В конце ноября «Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии в стране. Компания призвала жителей не тратить лишний раз электричество.