Мир 31 января 2023, 23:54 Энергокризис заставит ЕС изменить политику в отношении Украины — СМИ Global Times: энергокризис заставит ЕС изменить политику в отношении Украины Unsplash

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Странам Европы в конечном итоге придется изменить свою политику в отношении Украины из-за экономического кризиса. Такое мнение в своей статье для Global Times выразил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао.

«Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. <…> Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис», — написал он.

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Автор публикации отметил, что сейчас в некоторых европейских странах увеличивается уровень безработицы и наблюдается спад экономики. Стагнация привела к обострению целого ряда давних проблем. Усугубил ситуацию отказ от энергоресурсов, поставляемых из России.

Европа, по словам Чжигао, попала в зависимость от США, у которых ей теперь приходится брать энергоресурсы.

«Европа не только сталкивается с последствиями российско-украинского конфликта, но и страдает от политики „Америка прежде всего“» — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что разногласия между США и ЕС только растут, а раскол становится все более серьезным.