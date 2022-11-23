Мир 23 ноября 2022, 00:39 Энергокризис заставил британцев покупать дровяные печи и бензопилы Daily Mail: жители Британии начали скупать дровяные печи на фоне роста цен на коммуналку Pixabay

Читать 360tv в

Жители Великобритании с наступлением холодов активно скупают дровяные печи и бензопилы. Однако продавцы не могут удовлетворить спрос на горелки для сжигания дров из-за проблем с поставками, а также дефицита чугуна и стали. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Дилеры сообщают, что люди покупают по несколько дровяных печей, ведь температура в их домах падает», — написала журналистка британских СМИ Елена Сальвони.

Реклама

В связи с этим некоторые онлайн-продавцы начали сообщать о приостановке принятия заказов из-за нехватки печей в Великобритании. Другие компании принимают заказы, однако срок их выполнения значительно увеличился. Также наблюдается рост спроса на специалистов, которые занимаются установкой печей в домах.

Реклама

Многие домохозяйства запасаются дровами, чтобы справиться с грядущими холодами. Таким образом жители Великобритании хотят сэкономить на оплате выросших коммунальных счетов за газ и электричество.

За последние 12 месяцев цены на электроэнергию и газ увеличились на 54% и 99% соответственно, резюмировала обозреватель Daily Mail.

Повышение налогов и снижение зарплат средний класс в Великобритании приведет к «шоковой ситуации». Такими данными исследования поделился Британский Институт фискальных исследований.