Энергокризис в США назвали худшим за последние 50 лет

США столкнулись в коллапсом в энергетической сфере. Этот кризис стал худшим за последние 50 лет, заявил президент американской Ассоциации нефти и газа Тим Стюарт.

«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», — сказал Стюарт в эфире телеканала FOX News.

Он добавил, что американская администрация оказалась неспособна урегулировать ситуацию. По словам главы ассоциации, власти США сделал все, чтобы те, кто действительно мог помочь стране, не смогли вмешаться.

«У этой администрации нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», — заключил Стюарт.

Ранее стоимость бензина в США показала рекордные значения. Средняя цена за галлон бензина составила 4,374 доллара. Такая сумма превысила предыдущий максимальный уровень марта. В пересчете на рубли один литр горючего обходится американцам примерно в 80 рублей.