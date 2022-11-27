Мир 27 ноября 2022, 15:50 Энергокризис привел к бегству немецкой промышленности Глава Промышленного союза ФРГ: каждая четвертая фирма готова перенести бизнес за границу РИА «Новости»

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Экономику Германии ждет деиндустриализация из-за массового ухода промышленных компаний, которые столкнулись с серьезным ростом цен на энергоносители. Как сообщила газета Die Welt, с таким заявлением выступила президент Промышленного союза (BDI) Таня Генер.

Она подчеркнула, что перенос бизнеса за границу сейчас рассматривает каждое четвертое предприятие.

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«Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономическая активность со всей силы бьют по экономике Германии и обременяют наши предприятия по сравнению с другими странами мира. Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс», — заявила Генер.

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По ее словам, закон правительства США о финансировании новых технологий заставил многих владельцев промышленных предприятий Германии обратить свой взгляд за океан.

В минувшую субботу, 26 ноября, журналист немецкого журнала Focus Online Штайнгарт предупредил, что США переманивают промышленные компании Германии на свою территорию не только обещаниями дополнительного финансирования, но и требованиями сократить торговые отношения с Китаем. Он напомнил, что азиатская страна вторая по объемам закупок немецких товаров, а многие предприятия открыли и развивают там свой бизнес.