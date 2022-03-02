Энергокомпании США попросили власти не ограничивать поставки урана из России

Американские энергетические компании Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США попросили власти США не вводить санкции против поставок урана из России. Об этом сообщил источник Reuters.

По данным собеседника агентства, низкие цены на электроэнергию в Штатах зависят от дешевых поставок российского урана. Почти половина урана, который нужен для работы АЭС в США, страна получает из России, Узбекистана и Казахстана.

Источник Reuters подчеркнул, что американская атомная энергетика зависима от дешевого российского урана. По словам представителя Белого дома, власти работают над тем, чтобы сохранить низкие цены на энергию в Штатах и прислушаются к запросам промышленности.

В США на сегодняшний день нет своего производства или переработки урана. Несколько компаний заявили, что хотят возобновить внутреннее производство. Это возможно при условии подписания долгосрочных контрактов на поставку с производителями атомной энергии.