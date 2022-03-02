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    02 марта 2022, 09:55

    Энергокомпании США попросили власти не ограничивать поставки урана из России

    Reuters: ряд энергокомпаний США призвал власти не ограничивать поставки урана из России

    Ольга Назаркина

    Американские энергетические компании Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США попросили власти США не вводить санкции против поставок урана из России. Об этом сообщил источник Reuters.

    Энергокомпании США попросили власти не ограничивать поставки урана из России

    По данным собеседника агентства, низкие цены на электроэнергию в Штатах зависят от дешевых поставок российского урана. Почти половина урана, который нужен для работы АЭС в США, страна получает из России, Узбекистана и Казахстана.

    Источник Reuters подчеркнул, что американская атомная энергетика зависима от дешевого российского урана. По словам представителя Белого дома, власти работают над тем, чтобы сохранить низкие цены на энергию в Штатах и прислушаются к запросам промышленности.

    В США на сегодняшний день нет своего производства или переработки урана. Несколько компаний заявили, что хотят возобновить внутреннее производство. Это возможно при условии подписания долгосрочных контрактов на поставку с производителями атомной энергии.