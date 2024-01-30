30 января 2024, 12:51
Энергоэксперт Меньщиков объяснил, что конкуренцию обогащенному урану из России может составить только Франция
США продолжают закупать обогащенный уран из России, потому что конкуренцию ему может составить лишь Франция, которая продает свой продукт в разы дороже. Об этом НСН рассказал член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.
По его словам, в России уран обогащается на оборудовании, которому в мире нет равных. Более того, оно постоянно совершенствуется. Попытки США создать подобные центрифуги не увенчались успехом. Поэтому им приходится закупать уран у России.
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«Конкурентом на мировом рынке являются французские компании, но цена обогащенного урана у них будет выше, чем в России. Попытка создать такие центрифуги в США не удалась», — отметил Меньщиков.
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