Мир 30 января 2024, 12:51 Энергоэксперт Меньщиков объяснил, что конкуренцию обогащенному урану из России может составить только Франция

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США продолжают закупать обогащенный уран из России, потому что конкуренцию ему может составить лишь Франция, которая продает свой продукт в разы дороже. Об этом НСН рассказал член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.

По его словам, в России уран обогащается на оборудовании, которому в мире нет равных. Более того, оно постоянно совершенствуется. Попытки США создать подобные центрифуги не увенчались успехом. Поэтому им приходится закупать уран у России.

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«Конкурентом на мировом рынке являются французские компании, но цена обогащенного урана у них будет выше, чем в России. Попытка создать такие центрифуги в США не удалась», — отметил Меньщиков.

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