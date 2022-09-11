Власти Энергодара объяснили, при каких условиях запустят энергоблоки Запорожской АЭС | 360°

Все новости

Культура

11 сентября 2022, 18:26

Умер оператор фильма «Приключения Электроника» Полынников

Мир

11 сентября 2022, 18:24

Власти Энергодара объяснили, при каких условиях запустят энергоблоки Запорожской АЭС

Реклама

Армия

11 сентября 2022, 18:15

Три батальона и один полк Минобороны России сформировали в Чечне

Мир

11 сентября 2022, 18:11

Великобритания превратится в посмешище из-за Трасс — СМИ

Власть

11 сентября 2022, 18:06

ЦИК озвучил первые результаты региональных выборов

Власть

11 сентября 2022, 17:53

Путин изложил Макрону свою позицию по вывозу украинского зерна

Мир

11 сентября 2022, 17:51

Остановка «Северного потока» шокировала жителей ЕС — СМИ

Мир

11 сентября 2022, 17:49

Память жертв теракта 11 сентября почтили в Нью-Йорке

Подмосковье

11 сентября 2022, 17:46

«Нам не все равно, в каком городе будут жить наши дети». Жители Чехова проголосовали на выборах

Мир

11 сентября 2022, 18:24

Власти Энергодара объяснили, при каких условиях запустят энергоблоки Запорожской АЭС

Глава ВГА Энергодара Волга: запуск ЗАЭС зависит от МАГАТЭ, «Росатома» и «Энергоатома»

Читать 360tv в

Запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен при достижении договоренности между МАГАТЭ, «Росатомом» и украинским «Энергоатомом». Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

«Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, „Росатома“ и НАЭК», — сказал он.

Реклама

Волга добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции произошла по приказу именно украинского «Энергоатома», в оперативном управлении которого находится ЗАЭС.

Реклама

Ранее сообщалось, что шестой энергоблок Запорожской АЭС — последний работающий на ней — остановили. О том, что оператор ЗАЭС рассматривает остановку единственного работающего реактора, ранее сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он призвал немедленно прекратить обстрелы в районе атомной станции.

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре «подробно и откровенно» обменялись мнениями о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Стороны договорились о «неполитизированном взаимодействии» в этой сфере.

АЭС

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама