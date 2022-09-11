Власти Энергодара объяснили, при каких условиях запустят энергоблоки Запорожской АЭС | 360°

Мир 11 сентября 2022, 18:24 Поделиться Telegram

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Viber Власти Энергодара объяснили, при каких условиях запустят энергоблоки Запорожской АЭС Глава ВГА Энергодара Волга: запуск ЗАЭС зависит от МАГАТЭ, «Росатома» и «Энергоатома» РИА «Новости»

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Запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен при достижении договоренности между МАГАТЭ, «Росатомом» и украинским «Энергоатомом». Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

«Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, „Росатома“ и НАЭК», — сказал он.

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Волга добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции произошла по приказу именно украинского «Энергоатома», в оперативном управлении которого находится ЗАЭС.

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Ранее сообщалось, что шестой энергоблок Запорожской АЭС — последний работающий на ней — остановили. О том, что оператор ЗАЭС рассматривает остановку единственного работающего реактора, ранее сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он призвал немедленно прекратить обстрелы в районе атомной станции.

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре «подробно и откровенно» обменялись мнениями о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Стороны договорились о «неполитизированном взаимодействии» в этой сфере.

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