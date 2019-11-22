Энергоблокаду Крыма сравнили с актом терроризма

Четыре года назад Украина разрушила опоры ЛЭП и отказала в подаче электроэнергии в Крым. Можно сказать, что Киев использовал против Крыма фактически оружие массового поражения, уверен глава полуострова.

«По сути энергоблокада стала актом государственного терроризма, направленным на разрушение экономики Крыма, на причинение максимального ущерба населению», — написал Аксенов.

Жизнь и здоровье более чем двух миллионов человек оказались в опасности, напомнил он.

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Инфраструктура полуострова исторически была зависима от энергопоставок через Украину на 80%. И «гнилой украинский режим» воспользовался этим, получив полное одобрение от Запада.

«Не сомневаюсь, что Киев получил „благословение“ западных хозяев на свои действия», — заявил Аксенов.

Глава полуострова привел косвенные доказательства. Например, официальные структуры ЕС и правозащитные организации почти никак не прокомментировали ЧП на электростанциях. Они также закрыли глаза на водную, продовольственную и транспортную блокады.