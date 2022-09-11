Власти Запорожья указали на возможность перезапуска шестого блока ЗАЭС | 360°

Все новости

Спецоперация

11 сентября 2022, 12:21

Херсонские власти заявили, что город находится в полной безопасности

Происшествия

11 сентября 2022, 12:19

Оторвавшееся колесо автобуса сбило женщину на остановке в Омске

Реклама

Спецоперация

11 сентября 2022, 12:09

Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол

Спецоперация

11 сентября 2022, 11:55

Военные ВДВ уничтожили подразделение пехоты ВСУ боевыми машинами БМД-4М

Важное

11 сентября 2022, 11:49

Союзные войска не дали ВСУ переправиться через реку Северский Донец в районе Красного Лимана

Здоровье

11 сентября 2022, 11:45

Число госпитализаций из-за коронавируса сократилось почти вдвое за последние сутки

Происшествия

11 сентября 2022, 11:36

Водитель каршеринга протаранил три машины и перевернулся на юге Москвы

Мир

11 сентября 2022, 11:27

Air Moldova прекратила продажу билетов в Москву из-за запрета властей Молдавии

Общество

11 сентября 2022, 11:23

ЦИК сообщил о спокойной обстановке избирательной кампании в России

Важное

11 сентября 2022, 10:53

Власти Запорожья указали на возможность перезапуска шестого блока ЗАЭС

Член совета ВГА Рогов: остановка 6-го блока ЗАЭС была контролируемой, возможен перезапуск

Читать 360tv в

Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС, последнего работавшего на станции, была контролируемой. Сохраняется возможность его перезапуска, сообщил ТАСС член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уточнил, что шестой энергоблок остановили примерно в 03:45.

Реклама

«Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению. Соответственно, приходится постоянно менять режим работы энергоблоков — это для них крайне вредно», — рассказал Рогов РИА «Новости».

Реклама

Именно из-за этого пришлось остановить энергоблоки АЭС.

Украинские военные прицельными обстрелами перебили высоковольтные линии электропередачи со стороны освобожденной территории, добавил член совета ВГА. Владимир Рогов напомнил, что передача электроэнергии на подконтрольную Украине территорию прекратилась по инициативе властей страны.

Ранее Рогов обвинил Украину в попытках устроить энергетическую блокаду Запорожской области.

ВСУ

Украина

АЭС

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама