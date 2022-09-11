Власти Запорожья указали на возможность перезапуска шестого блока ЗАЭС | 360°

Важное 11 сентября 2022, 10:53 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожья указали на возможность перезапуска шестого блока ЗАЭС Член совета ВГА Рогов: остановка 6-го блока ЗАЭС была контролируемой, возможен перезапуск РИА «Новости»

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Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС, последнего работавшего на станции, была контролируемой. Сохраняется возможность его перезапуска, сообщил ТАСС член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уточнил, что шестой энергоблок остановили примерно в 03:45.

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«Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению. Соответственно, приходится постоянно менять режим работы энергоблоков — это для них крайне вредно», — рассказал Рогов РИА «Новости».

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Именно из-за этого пришлось остановить энергоблоки АЭС.

Украинские военные прицельными обстрелами перебили высоковольтные линии электропередачи со стороны освобожденной территории, добавил член совета ВГА. Владимир Рогов напомнил, что передача электроэнергии на подконтрольную Украине территорию прекратилась по инициативе властей страны.

Ранее Рогов обвинил Украину в попытках устроить энергетическую блокаду Запорожской области.

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