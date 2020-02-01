Энергоблок отключился на Ровенской АЭС на Украине

На Украине от сети отключили энергоблок № 3 Ровенской АЭС. Причины происшествия еще не известны.

«1 февраля 2020 года в 02:24 произошло отключение энергоблока № 3 Ривненской АЭС от энергосети. Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения», — сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

В компании добавили, что энергоблоки № 2 и № 4 Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1417 МВт продолжают работать. Замечаний к ним и работе персонала нет. Первый энергоблок находится на плановом ремонте.

В пресс-службе НАЭК «Энергоатом» подчеркнули, что он не нашли нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и ближайшей территории не изменилось после отключения энергоблока и соответствует нормальным показателям.

Атомная электростанция расположена в Ровенской области на северо-западе Украины. Мощность четырех энергоблоков АЭС оценивается в 2835 МВт. Станцию построили в 1980 году, она стала первой на Украине атомной электростанцией с водо-водяными ядерными реакторами.