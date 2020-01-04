Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за сработавшей защиты

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС в Николаевской области отключился утром 4 января от энергосети из-за срабатывания защиты. Причины выясняют.

Как рассказали в пресс-службе украинского «Энергоатома», радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось. Оно находится в пределах действующих норм.

Сейчас в работе остались два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 мегаватт. По словам администрации АЭС, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Это обособленное подразделение ГП НАЭК «Энергоатом». АЭС входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. Кроме ЮУАЭС, в комплекс включены Александровская ГЭС на реке Южный Буг и Ташлыкская ГАЭС.