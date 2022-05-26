«С нефтепроводом что-то случится». Украина перешла на угрозы энергобезопасности Венгрии

Проходящий через территорию Украины фрагмент нефтепровода «Дружба» может стать для киевских властей способом давления на Венгрию, если она не пожелает отказаться от российского газа. Об этом на форуме по безопасности сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, написало РИА «Новости».

Зеркаль уточнила, что через Украину в Венгрию идет нитка российского газопровода. По ее словам, с ним «может что-то случиться».

«Эти вопросы находятся в руках президента и правительства. Пока мы хотим решить их путем диалога с президентом Венгрии Виктором Орбаном», — заявила она.

По нефтепроводу «Дружба» нефть идет из России в Европу, российская сторона оплачивает средства за транзит.

Страны Европейского союза рассматривают возможность введения эмбарго на покупку российской нефти. Венгрия выступает против отказа от поставок, так как это негативно повлияет на ее экономику.

Орбан сравнивал эффект отказа от российского топлива со взрывом ядерной бомбы.