Госдеп призвал Россию лучше обеспечивать энергобезопасность Европы
Первый замгоссекретаря США Шерман призвала Россию сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман призвала Россию сделать больше для энергобезопасности Европы. Об этом заявили в Госдепе по итогам встречи политика с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.
Переговоры прошли на территории внешнеполитического ведомства США в закрытом для прессы режиме. Встреча продолжалась более часа.
«Первый замгоссекретаря Шерман призвала Россию сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы», — привело РИА «Новости» сообщение Госдепа.
Шерман также повторила призыв бывшего госсекретаря, спецпосланника президента США по климату Джона Керри, чтобы Россия взяла на себя «более твердые, определенные в масштабах страны» обязательства по вкладу в Парижские соглашения, которое регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.
Вашингтон, как пообещала заместитель главы Госдепартамента, продолжит работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.
Цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, все последнее десятилетие шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они, по словам российского лидера, привели к масштабному кризису рынка в Европе.