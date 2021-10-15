Госдеп призвал Россию лучше обеспечивать энергобезопасность Европы

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман призвала Россию сделать больше для энергобезопасности Европы. Об этом заявили в Госдепе по итогам встречи политика с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Переговоры прошли на территории внешнеполитического ведомства США в закрытом для прессы режиме. Встреча продолжалась более часа.

«Первый замгоссекретаря Шерман призвала Россию сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы», — привело РИА «Новости» сообщение Госдепа.

Шерман также повторила призыв бывшего госсекретаря, спецпосланника президента США по климату Джона Керри, чтобы Россия взяла на себя «более твердые, определенные в масштабах страны» обязательства по вкладу в Парижские соглашения, которое регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Вашингтон, как пообещала заместитель главы Госдепартамента, продолжит работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.

Цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, все последнее десятилетие шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они, по словам российского лидера, привели к масштабному кризису рынка в Европе.