Энергоатом подтвердил прибытие миссии МАГАТЭ в Запорожскую область

Миссия МАГАТЭ уже находится на территории Запорожской области. Об этом сообщил Энергоатом в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 31 августа 2022 года, около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье», — сказано в публикации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, и это может привести к непредсказуемым последствиям. Она выразила надежду, что миссия МАГАТЭ исправит ситуацию, сообщил RT.

В состав миссии вошли представители Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии и Франции во главе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Украина и Россия принимать участие в визите не будут.

Эксперты осмотрят электростанцию, оценят, насколько серьезный был нанесен ущерб и решат, какие меры следует предпринять для обеспечения безопасности. Мероприятие займет один день.