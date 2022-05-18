Энергию с Запорожской АЭС перенаправят в Россию

Вооруженные силы России активно зачищают Запорожскую область от украинских националистов. Вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что энергию с местной АЭС могут перенаправить в РФ. Его слова процитировало РИА «Новости».

По словам Хуснуллина, энергия с атомных станций — одна из самых дешевых. Поэтому проблем с ее импортом не будет. Он отметил, что часть электричества могут продавать Украине. Также ее могут продавать и другим странам.

«Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать», — сказал Хуснуллин.

Сейчас Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом. Город начал переход под контроль Вооруженных сил России еще в прошлом месяце. 10 апреля стало известно, что рубль начал набирать популярность у местных жителей. Национальную валюту России принимали автозаправки и магазины.