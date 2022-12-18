Мир 18 декабря 2022, 00:28 Энергетики Украины выразили озабоченность электроснабжением Киева Гендиректор «Ясно» Коваленко: ситуация с энергоснабжением Киева остается критичной freepik

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Ситуация с энергоснабжением украинской столицы остается критической и далека от стабилизации, заявил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко. Киев пока не может вернуться к отключениям электроэнергии по графикам, отметил энергетик.

«Ситуация остается сложной и критичной. Жизни „пациента“ ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации <…>. Пока графики не работают. Некоторые районы Киева страдают больше», — написал Коваленко на своей странице в социальной сети.

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Гендиректор компании, которая входит в холдинг ДТЭК, подчеркнул, что пока нет точного ответа на вопрос о возобновлении энергоснабжения Киева.

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением. Более всего страдают Киев, Винница и Львов.

США доставили на Украину первую партию оборудования для аварийного ремонта энергетической инфраструктуры. Энергооборудование отправили самолетом с американской базы, в первую партию вошло оборудование на общую сумму 13 миллионов долларов.