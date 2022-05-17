Энергетик Танкаев объяснил, почему Иран не заменит Россию на газовом рынке

Иран мог бы полностью заменить Россию на европейском газовом рынке, если бы не проблемы с транспортной доступностью. Об этом в эфире радио Sputnik сказал член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев.

Иран является второй страной мира по запасам газа и каждый год увеличивает поставки в другие страны. Однако доставка СПГ из Ирана в Европу невыгодна из-за большого расстояния.

«Ирану до Европы очень далеко гнать танкеры с СПГ. За время этого маршрута потери составляют до 50% газа. Газ просто испаряется за время транспортировки. Если бы не это, то Иран мог бы стать альтернативой России на европейском рынке, и об этом можно было бы говорить серьезно», — объяснил Танкаев.