Энергетик Сергей Пикин объяснил, как ЕС будет расплачиваться за российских газ в рублях

Россия планирует продавать газ западным странам за рубли. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин для kp.ru объяснил, как это будет происходить.

Пока страны «большой семерки» отказываются платить за газ в рублях, называя это требование неприемлемым, поскольку оно нарушает действующие договоры. Отказались и некоторые компании, являющиеся непосредственными покупателями. Однако, не покупая газ у России, Европа столкнется с большими проблемами, поскольку Россия обеспечивает около 45% всего европейского газового импорта, объяснил эксперт.

По словам Пикина, чтобы покупать газ за рубли, западные компании-покупатели должны будут открывать по два счета в одном из не попавших под санкции российских банков: в евро и в рублях. После этого деньги с счета в евро будут переводиться на рублевый счет. Уже с этого счета будут переводиться средства Газпрому.

Пикин добавил, что требование России — вынужденная мера, поскольку, если Россия продолжит продавать газ за доллары и евро, западные страны могут в любой момент их заморозить.