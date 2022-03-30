facebook_pixel
    30 марта 2022, 10:41

    Энергетик Сергей Пикин объяснил, как ЕС будет расплачиваться за российских газ в рублях

    Полина Гребенщикова

    Россия планирует продавать газ западным странам за рубли. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин для kp.ru объяснил, как это будет происходить.

    Пока страны «большой семерки» отказываются платить за газ в рублях, называя это требование неприемлемым, поскольку оно нарушает действующие договоры. Отказались и некоторые компании, являющиеся непосредственными покупателями. Однако, не покупая газ у России, Европа столкнется с большими проблемами, поскольку Россия обеспечивает около 45% всего европейского газового импорта, объяснил эксперт.

    По словам Пикина, чтобы покупать газ за рубли, западные компании-покупатели должны будут открывать по два счета в одном из не попавших под санкции российских банков: в евро и в рублях. После этого деньги с счета в евро будут переводиться на рублевый счет. Уже с этого счета будут переводиться средства Газпрому.

    Пикин добавил, что требование России — вынужденная мера, поскольку, если Россия продолжит продавать газ за доллары и евро, западные страны могут в любой момент их заморозить.