Эксперт по энергетике Сергей Пикин считает, что американские санкции не окажут влияния на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, борьба США является формальной. Кроме того, новые санкции введут не раньше мая, когда газопровод уже почти полностью будет достроен.

«С „американской“ скоростью движения уже все будет завершено. Если санкции появятся, то уже будут касаться построенного газопровода», — заключил Пикин.