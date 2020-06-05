Энергетик предположил дату готовности «Северного потока — 2»
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов спрогнозировал дату, когда может быть готов газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным телеканал «Царьград», Фролов уточнил, что «датский регулятор должен подтвердить, что «Академик Черский» соответствует всем техническим требованиям для строительства в водах Дании».
«Если разрешение будет принято в ближайшее время, то уже в сентябре могут быть уложены обе нитки газопровода или одна, совершенно точно», — заверил энергетик.