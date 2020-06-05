По данным телеканал «Царьград», Фролов уточнил, что «датский регулятор должен подтвердить, что «Академик Черский» соответствует всем техническим требованиям для строительства в водах Дании».

«Если разрешение будет принято в ближайшее время, то уже в сентябре могут быть уложены обе нитки газопровода или одна, совершенно точно», — заверил энергетик.