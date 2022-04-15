Энергетик Правосудов предупредил о росте цен на уголь

В связи с эмбарго на поставки российского угля, а также увеличения его добычи в Польше могут резко возрасти цены на сырье. Об этом сайту NEWS.ru рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Смотря в какой перспективе. Если в краткосрочной, то да, поляки достаточно много закупали российского угля. Если в долгосрочной, то у Польши есть свои запасы, они могут увеличить собственную добычу, но в краткосрочном периоде у них очевидно вырастут цены, там будут проблемы, пока они будут искать замену», — отметил Правосудов.

Эксперт также отметил, что в Евросоюзе хотят окончательно запретить закупки российского угля. Если такое случится, то цены снова пойдут вверх.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России. Также запрещается ввоз и транзит угля из Белоруссии и Донбасса.