Энергетик Правосудов назвал малореализуемым проект газопровода Израиля и Турции

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с NEWS.ru поделился точкой зрения относительно проекта совместного газопровода Израиля и Турции. Он назвал его малореализуемым.

Через Турцию идут российский и азербайджанский газ, к тому же страна покупает в Иране газ для своих нужд. Если запустить через Турцию еще израильский газ, она будет «держать за горло Европу», сказал эксперт.

«Я не думаю, что Европа будет дико в восторге, потому что изначально, когда нашли запасы в Израиле, это же было самое простое, тогда еще не было войны с Сирией, по суше до Турции недалеко, а дальше все — уже Европа. Но поскольку там начались проблемы и стало понятно, что Турция слишком много на себя взяла транзитных функций, решили, что это неправильный вариант», — считает Правосудов.