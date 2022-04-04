Энергетик Пикин: в вопросе оплаты газа рублями Латвия будет смотреть на «большого брата»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с NЕWS.ru прокомментировал новость о том, что латвийская компания Latvijas Gāze изучит вероятность оплаты за российский газ в рублях. По его словам, Латвия в этом вопросе будет ориентироваться на «большого брата» — Германию и другие страны Европы.

«Они будут смотреть на больших братьев, на большого брата, условно говоря. Поэтому пока Германия и остальные страны говорят, что мы тоже изучаем этот вопрос, они не уходят в резкий отказ. Плюс начали появляться первые, кто готов платить», — пояснил эксперт.

В Латвии понимают, что резервные запасы газа могут вскоре закончиться и иметь «на всякий случай» российский газ стране выгодно, к тому же Латвия не имеет собственного терминала по СПГ.