Энергетик Пикин рассказал, при каких условиях стоимость газа достигнет исторического максимума

Президент Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на рекордную стоимость газа в Европе. По последним данным, цена апрельских фьючерсов достигла $2200 за тысячу кубометров. Об этом написал NEWS.ru.

Как отметил энергетик, скоро в Европе будут даны рекомендации, как обойтись без российского газа предстоящей зимой.

«Трейдеры опасаются двух вещей: в апреле ожидается абсолютный минимум запасов газа в Европе, и скоро будут даны рекомендации, как обойтись без газа РФ предстоящей зимой, что стимулирует рынок. Третье: на такую сладкую цену снова налетят поставщики СПГ. И снижение цены зависит от их реакции. Отличие от ситуации декабря [2021-го года], когда просто был риск дефицита газа, сейчас есть риск отсутствия газа в Европе. В случае самого негативного сценария — отказа от газа РФ на следующий отопительный сезон — цена превысит 3000 долларов за тысячу кубов, а дальше ограничителей нет», — заявил Пикин.

На стоимость газа также повлияет приток СПГ между Азией и Европой. Стоимость голубого топлива может обновить исторические максимумы, заключил энергетик.