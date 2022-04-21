Энергетик Пикин рассказал, что влияет на цены на газ в Европе

По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе вновь превысили 1100 долларов за тысячу кубических метров. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT рассказал, какие факторы влияют на европейские газовые цены.

«Дефицит газа длится не первый месяц, начался с конца лета прошлого года. Санкции и негативная риторика от ограничения на поставку российского газа только усилили эффект давления на цены», — отметил эксперт.

Дальше, по его словам, цена на газ в Европе продолжит колебаться в районе 1000 долларов за тысячу кубических метров, повлиять на это в Европе, скорее всего, никак не смогут.