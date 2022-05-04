Энергетик Пикин прокомментировал возможный отказ ЕС от российской нефти

Председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Это заявление в разговоре с RT прокомментировал глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Отказ от российской нефти для Европы — долгий процесс, поскольку найти других поставщиков непросто. Кроме того, факт возможного эмбарго влияет на цену нефти.

«Это означает, что с рынка будут изыматься российские объемы. Они, конечно, найдут своего покупателя. Но в данной ситуации, когда рынок нефти сейчас не является избыточным и пришел к некому равновесию, любое ограничение предложения будет вызывать только рост цен. Поэтому следствием введенного эмбарго станет продолжение роста цен на нефть», — пояснил Пикин.