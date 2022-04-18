Энергетик Пикин объяснил, почему Германия не может избавиться от газовой зависимости от РФ

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страна не может сейчас отказаться от российского газа, поскольку добыча собственного сланцевого газа нанесет ущерб экономике страны. В разговоре с ИА Nation News его слова прокомментировал глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Германия уже столкнулась с трудностями в сфере энергетики. На разработку месторождений сланцевого газа уйдут годы, а нужными ресурсами страна сейчас не обладает.

«Сейчас у Германии сложилась непростая ситуация по газу. ФРГ планирует начать строительство двух терминалов по приему СПГ и обещает их построить в течение двух лет. Но проблема комплексная: в Германии нет инфраструктуры для получения сжиженного газа. Сжиженный газ поставляет Катар, но страна планирует увеличить производство СПГ не раньше 2026 года. США готовы предложить помощь, но в объеме 10-15 миллиардов на всю Европу. Поэтому каждый работает сам на себя», — заключил специалист.