Мир 05 декабря 2022, 16:34 Энергетик оценил последствия запрета на поставки российской нефти Энергетик Владимир Демидов: российскую нефть купят в любом случае

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С 5 декабря в силу вступил в силу закон о запрете на морские поставки нефти из России в Евросоюз. международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в интервью News.ru рассказал, что отечественное сырье купят при любых обстоятельствах.

По мнению эксперта, цена на российскую нефть для европейских потребителей будет значительно выше даже при условиях ее поставок через Индию и Китай.

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Демидов также не исключил возможности возникновения указа о запрете продажи сырья недружественным странам, которые ввели эмбарго и ценовой потолок.

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