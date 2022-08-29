Энергетик объяснил, как европейцы могут пережить зиму при газовом кризисе

Главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал сайту News.ru, что еще несколько лет европейские потребители будут жить в условиях газового кризиса. Быстро найти альтернативу сырью из России не удастся.

«К 2025 году проблемы с газом в Европе будут решены, но с потерей части промышленности — за счет частичной деиндустиализации, стрессового снижения качества жизни. Быстро проблемы не решить», — подчеркнул специалист.

По его словам, вся интрига состоит в ближайшие годы в том, будет ли стресс в ЕС достаточно серьезным, чтобы вынудить жителей и руководство европейских стран поменять свою линию поведения в отношении России.

«Европе нужно дальше резко сокращать потребление, если они не хотят договариваться с Россией. Прямо, не жалея, сокращать выработку тех или иных видов товаров на энергоемких предприятиях. Другого пути нет. И, конечно, в области коммунальных услуг вводить ограничения», — добавил собеседник издания.