Энергетик назвал нового потенциального покупателя российского газа

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал решение российского правительства продавать газ за рубли. По его словам, продавать газ Россия может странам Восточной Азии.

«В качестве альтернатив мы рассматриваем рынки Восточной Азии, но газ — это явно не тот продукт, который мы привыкли туда поставлять, и вряд ли можем перенаправить выпадающие объемы именно на восток», — сказал Баженов.

Он подчеркнул, что решение продавать газ за рубли — политическое, а не экономическое.

«Потому что в отношении экономических альтернатив все достаточно скверно», — пояснил эксперт.

Пока Россия поставляет Восточной Азии только уголь, и неизвестно, получится ли продавать этим странам газ в тех же объемах.