«Энергетик или конопля». Физиономист объяснил странное поведение Зеленского на пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский во время заявления о прекращении дипломатических отношений с Россией был в неадекватном состоянии. Такое мнение «360» выразил эксперт-физиономист Олег Воеводин.

Украинский президент провел переговоры с главой Эстонии Аларом Карисом. После этого Зеленский дал пресс-конференцию, на которой заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Москвой. Эксперты заметили, что речь украинского президента была странной, голос — напряжен, а мимика — чересчур активной. По мнению физиономиста Воеводина, во время выступления Зеленский был зол.

«Он не то что злится, я бы даже сказал, что он чуть-чуть взбешен. При этом говорить, что он агрессивен, нельзя. На этом видео он находится внутри себя в том плане, что он думает о себе и о своем состоянии. Он полностью думает о чем-то своем», — объяснил он.

Физиономист подчеркнул, что речь Владимира Зеленского была подготовлена заранее. При этом во время выступления глава государства был в неадекватном состоянии.

«Он точно не трезвый, и здесь это уж точно не алкоголь, потому что голос у него нормальный, а вот напряжение на сердце есть. Отсюда идет повышенная работа головы. Либо здесь энергетик, либо что-то большее, типа конопли», — заявил Воеводин.

Странная мимика украинского президента, по его словам, полностью объясняется его опьянением. Кроме того, мысли Зеленского во время пресс-конференции были не совсем стабильными.

«Его эмоциональная активность говорит о том, что он нестабилен в словах и мышлениях. То, что он говорил на своем языке, — немного сумбурная речь, и далеко не все, что он сказал, будет выполнено», — уверен он.

Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Главы республик Донбасса заключили с Россией договоры о дружбе и сотрудничестве.