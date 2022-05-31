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    31 мая 2022, 16:29

    Энергетик Громов назвал причину отказа ЕС от эмбарго на поставки нефти из России

    Дарья Морозова

    Специалист Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказал, почему Евросоюз отказался от эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России. Об этом сообщила Pravda.Ru

    По его словам, некоторые страны, например Венгрия, Чехия и Словакия, не могут обойтись без российской нефти.

    «Вся нефтепереработка этих стран зависит от нефти, поступающей по нефтепроводу „Дружба“ из России», — рассказал Громов.

    Он объяснил, что такие санкции приедут к исчезновению нефтеперерабатывающей отрасли в этих странах.