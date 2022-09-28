Энергетик Гривач рассказал, что отремонтировать «Северный поток» крайне сложно | 360°

Мир 28 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

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Viber Энергетик Гривач рассказал, что отремонтировать «Северный поток» крайне сложно

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Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач оценил возможность отремонтировать газопровод «Северный поток». Он уточнил, что сделать это крайне сложно, сообщила НСН.

«Ситуация, конечно, очень неприятная и сложная. В целом ремонт возможен на подводных газопроводах, это более сложно, естественно, чем на суше», — рассказал Гривач.

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Он уточнил, что все зависит не только от технических возможностей, но и от политической, а также коммерческой стороны вопроса. Эксперт заключил, что есть вариант отремонтировать трубу, подняв ее из-под воды или при помощи подводной сварки.

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